尼馬恐怖拗柴喊住離場　美斯助攻「戴帽」

巴黎聖日耳門(PSG)喺周日(28日)法甲作客3比1贏聖伊天，上輪聯賽「開齋」嘅美斯今仗交出助攻帽子戲法，成為贏波最大功臣，不過今場PSG亦付出沉重代價，巴西前鋒尼馬完場前恐怖「拗柴」，喊住咁被擔架抬走，據報佢至少要抖6個星期，今年都唔會再有機會上陣。

PSG今場話題多多，西班牙中堅沙治奧拉莫斯今夏加盟後，終於傷愈首度正選上陣，不過聖伊天23分鐘率先破越位入波領先，比賽轉捩點出現喺完半場前一刻，聖伊天守將高洛薛斯沙克踢跌基利安麥巴比被逐，美斯罰球交畀馬昆賀斯頂入追平1比1。踢多個嘅PSG下半場展開狂攻，79分鐘美斯被包圍下妙傳迪馬利亞射入，補時階段美斯再底線傳中畀馬昆賀斯頂成3比1。

PSG贏波但亦出現隱憂，尼馬完場前因跳高避開對手飛鏟，落地一刻左腳踩中對方後嚴重「拗柴」，表情極度痛楚，最後仲喊住咁由擔架床抬走。據法國媒體《RMC》消息，尼馬足踝嚴重扭傷，預計要抖至少6個星期，呢位前鋒賽後亦喺社交網留言：「我會康復！好不幸受傷係比賽一部份，依家要抬起頭繼續前進，我會更強大咁回歸。」