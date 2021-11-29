奧運掀起劍擊熱潮　蔡俊彥不忘運動員身份

商場活動、拍攝工作，偶爾走在街上，也會遇到路人「集郵」⋯⋯這一切對蔡俊彥（Ryan）來說，都是新鮮的，有趣的，值得暗爽一下：「以前哪有人找我這些『二打六』影相。」但暗爽過後，他記得：「我是一個運動員。」

香港公開劍擊錦標賽昨日（29日）落幕，焦點落在男子花劍，由東京奧運冠軍張家朗和蔡俊彥，上演最強對決。但像Ryan說的，「差距比想像中大」，張家朗以15：4封王。「可能分數沒什麼說服力，但我想贏的，只是主動迫沒用，柔一點，又不行，很洩氣，就分心了。」他形容是「打打吓突然飄走」的感覺，要掹住、提醒自己：「戴著面罩，就別想外面的事。」

東京奧運後，不只張家朗，花劍隊多了不少「外面的事」：「很多第一次，商場活動、拍攝，星期六日都要工作。」「下班」後，總有一堆小劍手、粉絲和路人排隊「集郵」。過往在Instagram發文，最多百幾個Likes，現在動輒4000個⋯⋯他說著，忽然失笑：「我也不懂，為什麼會有人走來，說『你好靚仔』。難免有點分心、暗爽。」他容許自己暗爽十秒：「不會覺得是明星，畢竟沒運動員身份，就沒這些東西。別讓額外的快樂，阻礙你在原有道路進步。」

花劍隊周日（5日）完成挑戰盃後，將遠赴法國巴黎，展開一連串的世界盃。記得Ryan在奧運16強出局後說，想贏獎牌，因為「做運動員就要不自量力」。事過境遷，有些事情變了，有些事情沒變：「每站世界盃盡力衝牌，很難，但一日是運動員，一日都會朝著這個目標進發。」