維港演「黑夜飛帆」！ 風之隊鬥3場爭寫歷史

有冇想過在維多利亞海港會睇到「黑夜飛帆」?香港滑浪風帆會於下月14日就在維港舉行一場別開生面的夜賽，今屆東京奧運兩位香港代表鄭俊樑及陳晞文，將聯同「風之隊」眾將出戰，爭逐香港史上首個「黑夜飛航」的桂冠。

香港滑浪風帆會日前已在官網公布這項名為「海通國際2021維多利亞港滑浪風帆賽」詳情，將會破天荒在黃昏時間5至7時舉行，比賽賽區範圍由中環10號碼頭至會展一帶水域，起點及終點線設於會展以西對海開面，一共會進行三場比賽，每場賽事約為15分鐘。

比賽將以明年亞運及下屆2024巴黎奧運的滑浪風帆項目新器材iQFOiL帆板（取代RS:X ）作賽，這個帆種的特色是當帆手乘風破浪時，帆板會「升」離水面，遠觀有如飛行似的，而屆時參賽的風帆上會掛上LED 燈，在維港夜景襯托下組成一張具震撼力的美麗圖畫。

香港滑浪風帆會行政總監茹詠豪表示：「過往的滑浪風帆比賽都是在離岸較遠的大海中心進行，市民難以接觸和感受到比賽的氣氛。我們希望在維港兩岸的夜景襯托下，讓市民可以近距離感受滑浪風帆活動，同時亦可以宣傳一下這個美麗海港。」

茹氏透露這個構思，早於10年前仍是香港代表的現港隊總教練陳敬然提出，「其實計劃了好幾年，好想在維港舉行比賽，近年更難得有贊助商支持，開始落實有關計劃，本應2019年試辦，只是因疫情關係未有合適機會，希望12月中這活動可帶給大家新鮮感。」

遇上這個難得比賽，東京奧運後已宣布卸下戰袍的「風之女」陳晞文又怎會錯過這個機會，她最近都多練iQFOiL帆板，為比賽準備，而一眾港將包括奧運代表鄭俊樑及上屆亞運銀牌組合何允輝與馬君正等都積極備戰，期望可以在這次「黑夜飛帆」勝出。

至於維港比賽後，總會則於12月16至19日移師赤柱上演香港滑浪風帆公開賽，這個大賽因疫情已停辦兩年，今年終於可以復辦。