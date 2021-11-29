金球獎即將揭盅！美斯定羅拔佬？

停辦1年嘅金球獎周二(30日)凌晨假法國巴黎舉行頒獎禮，歐洲傳媒估計今年得獎者將會係阿根廷巨星美斯及波蘭神鍛羅拔利雲度夫斯基之爭，至於基斯坦奴朗拿度、佐真奴費路、尼高路簡迪等都只係陪跑。

今屆金球獎呼聲最高係美斯，早兩星期西班牙傳媒已不停吹捧，佢今夏帶領阿根廷客場擊敗巴西，奪得個人生涯首個美洲盃冠軍，亦係佢至今唯一國際大賽冠軍，超越之前只限於做「巴塞球王」範疇，肯定得獎。美斯已6奪金球獎（2009、2010、2011、2012、2015、2019），係金球獎史上得獎最多球員，今年再攞將會7度封王，打破自己紀錄。

兩年前嘅2019年金球獎，美斯受到來自利物浦華基爾雲迪積克嘅強力挑戰，最終美斯以686票比679票嘅些微優勢擊敗VVD，以7票之差驚險得獎，今屆面對來自「羅拔佬」嘅挑戰，爭持一樣激烈。

「羅拔佬」過去兩年仍然保持高水準表現，更有評論指若非去年停辦金球獎，「羅拔佬」已經得獎，事實上佢去年已奪得國際足協世界足球先生，上季再奪得歐聯、德甲及德國盃3料金靴，而且2018年金球獎已試過由莫迪歷打破「美C」壟斷前科，認為今年金球獎補頒畀佢嘅專家大有人在。