美斯紀錄性7奪金球獎　7比5完勝C朗！

由《法國足球》主辦嘅金球獎選舉周二(30日)凌晨揭盅，阿根廷球王美斯力壓羅拔利雲度夫斯基，紀錄性第7度獲得金球獎。自2008年C朗拿度首奪金球獎後，美斯同C朗喺過去13屆包辦咗12屆冠軍，兩大球王已經步入足球生涯尾聲，美斯今次再獲殊榮後，「總比數」7比5領先C朗，好大機會贏出呢場金球獎競賽！

頒獎禮喺美斯「主場」巴黎舉行，佢同3個囝囝以相同嘅閃爆西裝造型登場，相當搶鏡，最終美斯以613分，擊敗波蘭射手羅拔利雲度夫斯基(580分)同意大利中場佐真奴(460分)當選，繼2019年得獎後成功衛冕(去年因疫情取消)，亦係美斯歷來第7個金球獎獎座，拋離贏過5次嘅C朗同3度封王嘅雲巴士頓、柏天尼同告魯夫。

美斯得獎後表示：「非常榮幸再次贏到金球獎，第7次獲獎係非常神奇，好多謝我嘅家人、朋友同埋一直支持我嘅人，冇你哋我唔會嚟到依家嘅位置。」美斯同時表揚亞軍嘅羅拔利雲度夫斯基，指呢位拜仁慕尼黑前鋒上年應該得獎(獎項因疫情取消)：「你(羅拔仔)值得拎金球獎，上年所有人都認同你係大贏家。」

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美斯嘅宿敵C朗今屆只排第6位，呢位曼聯前鋒亦再次拒絕出席頒獎禮。其他獎項方面，今年新增設嘅最佳前鋒由羅拔利雲度夫斯基贏得，最佳球隊就係歐聯冠軍車路士；最佳新人係西班牙中場柏迪、耶辛獎(最佳門將)由基安盧基當拿隆馬奪得，至於女子金球獎就落喺效力巴塞隆拿嘅佩迪娜絲(Alexia Putellas)手上。

2021金球獎排名Top10

1●美斯●613分

2●羅拔利雲度夫斯基●580分

3●佐真奴●460分

4●賓施馬●239分

5●尼高路簡迪●186分

6●C朗拿度●178分

7●穆罕默德沙拿●121分

8●奇雲迪布尼●73分

9●基利安麥巴比●58分

10●基安盧基當拿隆馬●36分