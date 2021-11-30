C朗拿度5甲不入　炮轟《法國足球》主編

今屆金球獎頒獎禮出現風波，主辦單位《法國足球》主編費雷日前接受訪問，公開表示C朗拿度曾經親口同佢講，呢位曼聯球星依家唯一嘅目標，就係拎金球獎多過美斯！C朗喺頒獎禮後即發出聲明，強烈批評費雷講大話，借佢過橋宣傳金球獎。

費雷早前接受美國《紐約時報》訪問話：「C朗拿度只有一個目標，就係喺退休之前拎金球獎次數多過美斯，我知道，因為係C朗親口同我講。」隨住美斯周二(30日)第7度獲獎，5次得獎嘅C朗喺呢場「比賽」已經大大落後。

C朗隨即喺IG發出聲明反駁：「今日嘅結果解釋咗費雷嘅言論，指我親口同佢講要拎金球獎多過美斯。費雷講大話，佢借我個名去宣傳佢自己同埋佢嘅工作，一個負責頒發咁高榮耀獎項嘅人，咁樣講大話係難以接受，亦係對一直尊重金球獎同《法國足球》嘅人極不尊重。」

C朗喺今屆選舉5甲不入，亦係佢11年來首次無緣金球獎3甲，佢聲明中表示無意針對任何人：「我恭祝所有得獎者，亦從來唔會針對任何人，我只係為自己同我代表嘅球隊爭勝，為愛我嘅人爭勝，唔係為咗要贏某個人而爭勝。我嘅足球目標係為球隊贏得國際錦標、我嘅足球目標係成為職業球員嘅模範、我嘅足球目標係令自己名留青史，最後我要強調依家正專注為曼聯比賽。」