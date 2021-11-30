瑞典新星男單奪銀吸睛　他擁有非一般球拍

19歲瑞典新星摩格特(Truls Moregard)在今屆世界乒乓球錦標賽令人眼前一亮，過關斬將，包括力壓德國傳奇球星波爾闖入決賽，惟最終不敵中國的樊振東屈居亞席，然而他今屆讓人吸睛除了表現搶鏡之餘，仲有他的非一般球拍。

世界排名76的非種子球員摩格特，首圈已向埃及對手派「4蛋」，其後繼續闖關包括淘汰中華台北名將莊智淵及10號種子德國的費斯加(Patrick Franziska)等，準決賽更以4比3力壓經驗豐富的德國波爾，決賽遇上實力超班的國乒樊振東，雖然打四局落敗，但過程打得緊湊，最後以6比11、9比11、7比11及8比11屈居亞席，但為瑞典奪得一面寶貴的世界賽男單銀牌。

被傳媒譽為瑞典未來希望的摩格特，有望成為已退役的乒壇傳奇華拿(前譯瓦爾德內爾)接班人，今屆所用的「八角形球拍」亦引起球壇熱論，根據球拍介紹這支八角形球拍比起傳統的球拍，擊球區域多出11％，即對球員得分機會增加，同時八角形可讓選手輕鬆調整出拍角度，發球時可獲更好的旋轉，屬於攻擊型球拍。這個球拍已協助了摩格特早前在捷克公開賽贏得了男雙冠軍。

據了解這個球拍命名為「Cyber Shape」，它與傳統球拍相比的獨特形狀可以擊球時更靠近球枱，令球員可以展現更好的技術，消息指日本於12月初將會發售。至於瑞典隊除了摩格特帶來驚喜之外，男雙卡爾遜／費克在決賽以3比1戰勝南韓組合張禹珍/林鍾勛奪冠，時隔30年(1991年)後再奪世乒男雙冠軍。

至於中國隊繼續成為大贏家，樊振東擊敗瑞典摩格特個人首奪世乒賽男單冠軍，而王曼昱更成為國乒「紅人」，夥拍孫穎莎擊敗日本伊藤組合贏得女雙冠軍後，在女單項目以4比2力壓隊友孫穎莎，首奪單打世界冠軍，成為今屆「雙冠王」，而且她更是四個月內集齊難度最高的三個冠軍，一口氣擸走奧運（女團）、全運（女單）及世錦賽金牌，有望成為國乒新「一姐」。