【英超】列斯聯跌Watt難破「宮」

英超周中快車「踩油」加演，周二深夜列斯聯主場鬥水晶宮，主隊今季大倒退，對住最近進步唔少嘅水晶宮，想搶分絕對唔容易。列斯聯上季表現令人眼前一亮，但佢哋嘅緊逼踢法已被其他球隊睇穿戰術，加上主力球員表現下滑，家陣仲捲入護級漩渦，唔積極搶分真係危危乎，佢哋近6場主場只有贏過一場。睇番客隊水晶宮，喺法國名將韋拉執教之後球隊踢法戰術明顯改變，一班年輕球員又愈踢愈爽，中場嘅干拿加歷查更光芒四射，水晶宮近5場作客只輸過一場，今場可以喺無態嘅列斯聯手上搶分，客勝捧得過。 ●波C9

直播表

周三1:30am 意甲 阿特蘭大 對 威尼斯

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周三1:30am 意甲 費倫天拿 對 森多利亞

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周三3:30am 英超 紐卡素 對 諾域治

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周三3:45am 意甲 沙蘭力坦拿 對 祖雲達斯

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周三3:45am 意甲 維羅納 對 卡利亞里

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周三4:15am 英超 紐卡素 對 諾域治

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周三8:30am 美職 新英倫革命 對 紐約城

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