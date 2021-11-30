威廉斯為瞓着道歉：可能是確診後遺症

正在爭逐的桌球全英賽日前上演尷尬一幕，3屆世界冠軍威廉斯與老將咸美頓一戰中「突然搵周公」睡了片刻，周一他在個人社交平台為自己的失儀道歉，相信是早前確診了新冠肺炎的後遺症，導致身體仍然很容易疲累。

「30年職業生涯我從未試過瞓着，3比2領先的時候我坐在椅子上就如熄燈一樣，頭腦低垂，有5秒時間我連自己在那裡都搞不清。」他為事件作出道歉：「我要對球迷及咸美頓（對手）作為道歉，實在尷尬及不專業，希望不要再犯；不過我覺得自己自確診新冠肺炎康復後仍未完全痊癒，身體有時仍然覺得很疲倦，早上打比賽還可以，但在下午過後我就很容易疲累。」當日比賽威廉斯最終以5比6落敗，被淘汰出局；而他於上月確診新冠肺炎，並退出了兩個排名賽事。

至於7屆全英冠軍的「火箭」奧蘇里雲，則愈戰愈勇，面對京治開局即分別打出一cue108及70度，一度拋離3比0，最終以6比3篤走對手，闖入最後16強；不過，3屆盟主的「巫師」希堅斯就被中國趙心童以6比5踢走。世界排名26的趙心童賽後坦言:「希堅斯是一位傳奇球手，要擊敗他真是很困難，他在最後一局給我很多機會，希望這一仗令我往後的比賽增添信心。」