熱刺捲入造假數醜聞　柏拉迪斯被調查

喺意甲捲起極大風波嘅祖雲達斯涉造假數醜聞，依家燒到嚟英超，熱刺今夏引入基斯甸羅美路嘅轉會被懷疑「有古惑」，上任總監冇耐嘅前祖雲達斯僱員柏拉迪斯更成為嫌疑犯之一，現正接受意大利警方調查。

意大利警方上星期五(26日)直搗祖雲達斯喺都靈同米蘭嘅2個辦公室，檢就大量財務文件，涉嫌喺2019至2021年間造假數嚟逃避國際足協財政公平條例，被懷疑有問題嘅轉會多達42宗，包括熱刺簽入基斯甸羅美路、曼城收購祖奧簡些路等等。

祖雲達斯2019年用2,200萬鎊由熱拿亞收購基斯甸羅美路，但立即將佢外借去熱拿亞同阿特蘭大。今年8月阿特蘭大用1,350萬鎊將呢位阿根廷國腳買斷，同日宣布將佢外借去熱刺，並包含4,700萬鎊買斷條款，阿特蘭大一來一回即賺3,350萬鎊。

負責處理呢單轉會嘅，就係今夏由祖雲達斯過檔熱刺嘅意大利籍總監柏拉迪斯，佢係6個被意大利警方調查嘅祖記現任或前任職員，其他被調查嘅人包括祖雲達斯會長安迪亞阿尼利以及球會名宿尼維特。