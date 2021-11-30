英超演護級大戰　紐卡素旺半和追多鋪

英超周中快車周三凌晨展開，護級大戰紐卡素主場惡鬥諾域治。兩隊同樣係早前換帥，其中「喜鵲」紐卡素新領隊艾迪侯域更因為確診新冠肺炎，隔離咗一段日子，預料佢仍然要花費時間了解球隊，今場唔會冒進。諾域治喺新帥甸恩史密夫執教下表現開始回穩，雙方實力接近，今場正面交鋒應會先互相試探，可博半場和。（Now 622周三凌晨3時30分直播）

紐卡素新帥艾迪侯域因確診新冠肺炎，未能喺首場領軍賽事親自指揮對賓福特，結果打和3比3。雖然出現如此大比數，但要留意雙方上半場只能打成平手。到上場艾迪侯域親自督師下作客阿仙奴，雖然最終吞兩蛋，但半場其實可以頑抗「兵工廠」，保持半場不失。事實上，「喜鵲」球員上半場體力充沛時，發揮尚算平穩，近6場主場就有5次半場與對手不分高低。

諾域治護級戰踢得保守

諾域治喺甸恩史密夫領軍下，首場英超擊敗修咸頓，但上周六主場同狼隊互交白卷，攻力疲弱係球隊最大弱點，要作客紐卡素取得入球並唔容易，加上今場屬於護級關鍵大戰，兩隊都會特別謹慎，博半場和好路。