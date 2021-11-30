菁英盃　標準流浪香港U23引爆青春火花

「菁英盃」周三（1日）晚於旺角大球場上演獨腳戲，由標準流浪對陣香港U23。兩軍受制於近期的頻密賽程，今場排陣上或會作出少量輪換；然而這場屬兩軍今季首次正面交鋒，勢為球迷帶來充滿新鮮感的精彩對決！（周三晚8時開賽）

標準流浪上場「足總盃」8強成功淘汰港會，惟距離今仗「菁英盃」對香港U23，只有兩天時間回氣準備。教練賴嘉輝指今場會在陣容上作出輪換，讓部分有疲態的球員休息，但仍會保持一定實力爭取勝利。對手3名球員李藹軒、周家樂和陳潤潼皆由流浪外借，「賴Sir」稱沒有為他們加入迴避條款，因此今仗可以倒戈，「其實都希望佢哋能夠參與多啲比賽，唔會因為驚佢哋對番流浪，而剝削佢哋上陣、爭取表現嘅機會。」

流浪近況錄得3場不敗，相反香港U23近4場不勝，但賴嘉輝強調仍然不能輕視對手：「對手每場比賽都有明顯進步，現時同佢哋比賽，相比起季初係難踢咗，加上有香港U23有幾名主力復出，都帶到一定威脅畀流浪。」

放膽用波踢出好表現

屈指一算，今仗是香港U23踏入「9日3戰」的第2場比賽，主教練張健峰表示將作出少部分輪換，但他認為陣中球員質素相若，加上本身與流浪實力亦有差距，因此並不存在「留力」問題。另外，上仗因借用條款避戰的黃威、林樂賢能夠復出，而隔離後狀態未足的門將謝家榮，亦正式重返大軍名單，隨時候命。

香港U23今季首次面對流浪，「張峰」坦言要提防對手的長傳攻勢：「特別有『嘉緯』、『均宜』喺度，佢哋可以放到過頭波，而祖連奴爆發力同入楔時間又好，再加埋巴辛，前場化學作用好強。」「張峰」續指上仗後場雖有不少大意犯錯，但有信心球員「交學費」後能愈做愈好，鼓勵他們繼續放膽用球，盡力踢好每場比賽。