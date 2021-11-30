曼聯新帥效應！蘭歷克挑戰蘇B神紀錄？

曼聯官宣蘭歷克出任看守領隊半年，然後轉做兩年顧問，準備為球隊大改革，不過曼聯要求極高，重建期間都要保持成績，睇番蘭歷克上任後，曼聯12月賽程又確實冇咁多硬仗，總共8場比賽，當日蘇斯克斯新上任豪取8連勝，蘭歷克能否挑戰佢嘅紀錄？

蘇斯克查為曼聯重建咗3年，當初上任嘅賽程又係相對容易，而且踢走摩連奴後將士用命，連保羅普巴都正經踢波，結果當時嘅曼聯連贏8場，加埋之後3場2勝1和，共取得10勝1和嘅11場不敗，令人錯覺以為王朝再臨。

3年後嘅今日，曼聯再度於年尾換帥，暫代領隊卡域克捱過咗最難打嘅維拉利爾同車路士之後，宣布蘭歷克上任，而佢將會接手應付12月開始嘅賽程，先係連續3場主場出擊，打頭陣係周五凌晨對重建中嘅阿仙奴，就算佢未能親身到場，相信都會幕後領軍。

跟住係水晶宮同年青人，兩場作客諾域治同賓福特，主場對白禮頓、作客紐卡素同主場對般尼。如果係當日嘅蘇B，呢個賽程相信可以贏晒，而蘭歷克號稱「現代足球教父」，佢又贏到幾多場？