資歷不足？蘭歷克工作證受阻　曼聯首演推遲

曼聯新帥蘭歷克首演遇阻滯，「紅魔鬼」周二(30日)證實因申請工作證需時，蘭歷克肯定趕唔切周五(3日)凌晨主場對阿仙奴領軍，卡域克會繼續「頂更」。據《ESPN》消息，近年轉型做「軍師」嘅蘭歷克因為近年教波時間不足，未符合工作證要求，需要特別處理，最壞打算係要等到月中先可以首次領軍！

據《ESPN》報道，63歲嘅蘭歷克教波超過30年，但近年轉型做顧問或總監，過去5年只係得1年左右嘅教練工作(RB萊比錫)，未符合英超要求5年內連續執教24個月，或累計36個月頂級聯賽執教嘅限定，所以唔會立即獲發工作證，足總要另外成立獨立仲裁小組去作出判決，雖然最終獲發工作證唔會有咩問題，但過程就需要一定時間，嚟緊對阿仙奴一仗已經肯定趕唔切領軍，曼聯希望可以喺周日(5日)對水晶宮前搞掂，最壞情況係等到12日作客諾域治先至首演。

英格蘭足總仍未有工作證仲裁嘅時間表，所以蘭歷克幾時開工「冇路捉」，但係就算今日(1日)或周四(2日)閃電批出，蘭歷克都唔會有時間去備戰阿仙奴，曼聯官方聲明表示：「球會周一宣布蘭歷克成為看守領隊，球會正依程序申請工作證，卡域克會繼續領軍對阿仙奴，周三會出席賽前記者會。」

另外，蘭歷克係喺英國周二實施新嘅入境限制前抵達，所以佢只要喺新冠肺炎檢測過關，對阿仙奴一仗就可以入場睇波，但係佢一日未拎到工作證，都唔可以去球場或者訓練場工作。曼聯上場作客車路士，曼聯總監費查被影到全程戴上耳機同人溝通，有傳係蘭歷克即場遙控球隊作戰。