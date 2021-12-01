紐卡素繼續不勝　超級電腦預計7成降班

獲沙特阿拉伯財團入主嘅紐卡素，未有機會展現超強財力前已跌入降班深淵，周三(1日)凌晨英超護級大戰，喺80分鐘踢少個情況下，主場被諾域治逼和1比1，今季進行咗超過3份1賽事仍然未贏過波，超級電腦計算「喜鵲」有70%機會降班收場。

改由艾迪侯域領軍嘅紐卡素，今場首度喺主場亮相，對住排尾3嘅護級對手諾域治係贏波好機會，點知中堅施亞蘭奇勒開波9分鐘就出事，佢將單刀嘅迪姆普基拉跌食紅牌，累紐卡素陷入人數劣勢。踢少個嘅紐卡素亦落力作戰，61分鐘博到對方禁區內手球，卡林威爾遜操刀12碼射入，可惜紐卡素最終都守唔住，79分鐘被迪姆普基窩利抽入，兩隊踢成1比1平手。

紐卡素踢14場只得7和7負排包尾，排尾2嘅般尼踢少2場都多佢哋2分，據FiveThirtyEight嘅超級電腦計算50萬場英超賽事資料後，預測紐卡素有70%機會降落英冠，僅比諾域治嘅75%好少少。艾迪侯域賽後表示：「我哋需要贏波，和波並唔足夠，但我哋能夠做嘅係每場盡力去比賽，而今場我見到球員都盡晒力去踢。」