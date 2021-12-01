打劫阿仙奴冇運行　神勇中堅擊退持械惡賊

英國《每日郵報》報道，阿仙奴中堅加比爾馬加希斯今年8月曾經遇劫，並且被拎住棒球棍嘅2名賊人威脅，近日審訊期間有閉路電視影片曝光，見到呢位巴西國腳徒手反擊，打到2個惡賊落荒而逃。事件令人諗起另一阿仙奴球員哥拉辛拿斯，喺2019年公路搶劫案打走2個匪徒，「兵工廠」球員似乎唔係咁好恰！

據報案件發生喺今年8月，當時馬加希斯被3名戴面罩匪徒跟蹤返屋企，去到車房嗰陣賊人現身，一個喺屋外面睇水，另兩人就威脅馬加希斯交出車匙、手錶同現金，其中一人用棒球棍指向馬加希斯面部，呢位23歲小將最初都乖乖舉高雙手交出手錶，但突然發難打向賊人面部，雙方糾纏期間個賊明顯唔夠打，最終同同黨齊齊走人。

英國警方事後拘捕嚟自托定咸嘅慣犯梅斯，相信佢唔係有預謀要打劫球員，純粹係見到「獵物」有錢先至落手，日前被判行劫同持有攻擊性武器罪成，罰監禁5年。2019年7月，當時效力阿仙奴嘅奧斯爾同哥拉辛拿斯喺公路中被打劫，結果哥拉辛拿斯徒手打退賊人救番奧斯爾夫婦。