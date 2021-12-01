已打針都「中招」　勒邦占士即時停賽

新冠肺炎仍然肆虐，最近更出現超級變種病毒，NBA湖人球星勒邦占士即使已經「打針」，仍然難逃「中招」的命運，據美媒報道指這位NBA巨星接受了三次核酸檢測有兩次「肥佬」，已被確診染上新冠肺炎，將進入無限期停賽狀態。

據報道指湖人已宣布他進入聯盟的衞生安全程序，但沒有詳列事件，然而據《TMZ體育》報道指勒邦占士周二接受三次新冠檢測，第一次結果「肥佬」，第二次檢測則通過，但第三次決定性的檢測中確認了「中招」。消息指雖然勒邦占士確診，但目前沒有任何症狀，湖人得悉後亦第一時間安排私人飛機將他送回洛杉磯，並接受治療。

勒邦占士早前已完成了疫苗接種，他確診後即意味着今日湖人作客帝王一戰將缺席，而他已被NBA聯盟列入衞生安全程序的範圍名單，預計至少缺席幾場比賽，若繼續未能通過檢測，則復出無期。若是治療後沒有再被感染，24小時內要有兩次通過報告才能結束隔離。

11月下旬，湖人曾在東部作客五場，其中有些球隊的確有涉防疫情序的球員，但NBA沒有公布這些球隊是否有球員確診;過去一周湖人兩場主場，勒邦占士都正常出戰，而且狀態大勇，連續三場取得30+。