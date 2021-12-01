祖雲達斯贏波止連敗　「假數門」再罰降班？

周三(1日)凌晨意甲賽事，祖雲達斯作客2比0擊敗包尾球隊沙蘭力坦拿，終止2連敗頹勢，不過球隊仍被「造假數」醜聞困擾，意大利消費者組織Codacons透露，如果祖雲達斯被證實犯下違規行為，極有可能重演2006年「電話門」被罰降班嘅結局。

祖雲達斯喺歐聯同意甲連敗後，上星期又畀警方搜查辦公室，6名高層及前高層正被調查「造假數」，好在今場作客沙蘭力坦拿球員仍然集中精神，保羅戴巴拿21分鐘禁區頂抽射建功，艾華路莫拉達喺70分鐘近門射成2比0，為祖雲達斯拎到寶貴3分。

不過，「假數門」事件仍然令祖雲達斯前途蒙上陰影，同意大利奧委會關係密切嘅消費者組織Codacons，會長當斯利日前透露，祖雲達斯有可能面臨褫奪聯賽冠軍以及被罰降班嘅嚴重處分：「意大利嘅對抗制度係非常嚴肅，如果祖雲達斯透過非法運作而獲取其他球會冇嘅利益，咁佢哋之前所得嘅冠軍都唔會成立。除咗個人責任之外，球會都唔可能逃避責任，為保障萬千球迷，我哋會要求罰祖雲達斯降班。」

意甲喺2006年爆出「電話門」醜聞，祖雲達斯、AC米蘭、拉素、費倫天拿同里賈納因操控球賽被重罰，祖雲達斯就被褫奪2季意甲冠軍同埋降落乙組。祖雲達斯喺今次「假數門」入面，涉嫌喺2019年至2021年合共42宗轉會交易入面，喺轉會費、經理人佣金等項目上「出術」，祖雲達斯會長安迪亞阿尼利、捷克名將尼維特同依家任職熱刺總監嘅柏拉迪斯，都係6個被警方調查嘅疑犯之一。