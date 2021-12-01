【英超】車路士「屈」機洩憤
2021年12月01日 14:00
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周三深夜英超快車，上演倫敦打吡，屈福特主場迎戰車路士。屈福特雖由經驗豐富嘅雲尼亞里接手，但表現仍然飄忽，近6場聯賽取得2勝4負，防守不穩係致命傷；榜首嘅車路士，上仗全場圍攻之下，一時大意只能打和曼聯1比1，依家僅領先曼城1分，今仗不容再失，好彩車仔客場特醒，近4仗作客聯賽贏晒之餘，其中3場至贏2球或以上，今場遇弱唔會手軟，讓球客勝咪錯過。 ●法達斯維
直播表
周四1:30am 意甲 國際米蘭 對 史柏斯亞
Now 638
周四1:30am 意甲 博洛尼亞 對 羅馬
Now 639
周四3:30am 英超 屈福特 對 車路士
Now 622
周四3:30am 英超 修咸頓 對 李斯特城
Now 635
周四3:30am 英超 韋斯咸 對 白禮頓
Now 634
周四3:30am 英超 狼隊 對 般尼
Now 626
周四3:45am 意甲 薩斯索羅 對 拿玻里
Now 639
周四3:45am 意甲 熱拿亞 對 AC米蘭
Now 638
周四4:00am 西甲 皇家馬德里 對 畢爾包
Now 632
周四4:00am 法甲 雷恩 對 里爾
Now 714
周四4:15am 英超 愛華頓 對 利物浦
Now 621
周四4:15am 英超 阿士東維拉 對 曼城
Now 623