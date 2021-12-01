【英超】車路士「屈」機洩憤

周三深夜英超快車，上演倫敦打吡，屈福特主場迎戰車路士。屈福特雖由經驗豐富嘅雲尼亞里接手，但表現仍然飄忽，近6場聯賽取得2勝4負，防守不穩係致命傷；榜首嘅車路士，上仗全場圍攻之下，一時大意只能打和曼聯1比1，依家僅領先曼城1分，今仗不容再失，好彩車仔客場特醒，近4仗作客聯賽贏晒之餘，其中3場至贏2球或以上，今場遇弱唔會手軟，讓球客勝咪錯過。 ●法達斯維

直播表

周四1:30am 意甲 國際米蘭 對 史柏斯亞

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周四1:30am 意甲 博洛尼亞 對 羅馬

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周四3:30am 英超 屈福特 對 車路士

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周四3:30am 英超 修咸頓 對 李斯特城

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周四3:30am 英超 韋斯咸 對 白禮頓

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周四3:30am 英超 狼隊 對 般尼

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周四3:45am 意甲 薩斯索羅 對 拿玻里

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周四3:45am 意甲 熱拿亞 對 AC米蘭

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周四4:00am 西甲 皇家馬德里 對 畢爾包

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周四4:00am 法甲 雷恩 對 里爾

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周四4:15am 英超 愛華頓 對 利物浦

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周四4:15am 英超 阿士東維拉 對 曼城

Now 623