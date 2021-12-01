籃球　東亞超級聯賽計劃明年開賽　香港球員有份

儘管疫情仍在持續，但籃球壇將有新搞作。東亞超級聯賽（EASL）賽會今日宣布，計劃於明年舉辦一項由8支來自日本、南韓、菲律賓、中華台北，以及香港的球隊角逐的新賽事，採主客制，香港球員亦有機會參與其中。

名為東亞超級聯賽（東超）的首個賽季將於2022年10月至2023年4月舉行，賽會表示，新成立的灣區晉裕鳳凰球隊，將集合來自中國內地、香港、澳門及中華台北的球員，「並引進兩名外援以及一名亞洲外援」。以香港為基地的晉裕鳳凰將挑戰東亞勁旅，包括日本B.League、南韓KBL及菲律賓PBA的上季冠亞軍，另外，來自中華台北的P.League+冠軍球隊，亦將取得「東超」的參賽資格。

晉裕鳳凰將由CBA經理人劉全勝管理，並聘請資深教練領軍，暫時未有公開球員名單，相信仍處於組軍階段，而由於比賽採取主客場制度，據悉香港主場賽事將於灣仔修頓場館上演。

東超首席執行官馬特（Matt Beyer）表示：「在與國際籃總及亞洲頂級聯賽簽訂長期合約的支持下，東超很榮幸能夠在未來成為東亞籃球樞紐，將此地區最優秀的職業籃球隊聚集在一起，並為大家帶來最頂級的球賽。」