亞洲賽外援上陣名額勢增　轉跨年制接軌歐洲

亞洲足協（AFC）周二（30日）於官網公布「亞冠盃」及「亞協盃」兩項亞洲賽將出現的一系列改動，包括自2023年起進一步調整外援上陣名額，此外，現時年度制賽季亦將轉為跨年制。

繼早前宣佈來屆參賽球隊可以註冊的外援球員數量不設上限後，AFC再宣布將調整現時「3+1」（即3外援1亞援）外援出場名額，新建議包括將名額改為「4+2」、「5+1」或「5+2」，有關措施將由到AFC競賽委員會和技術委員會落實，預計2023年起正式生效。

早前分別出戰「亞冠盃」分組賽的傑志和闖入「亞協盃」跨區決賽的理文，都有外援因為球員注冊限制，而未能隨隊出征賽事。新安排下，各支出戰亞洲賽的香港球隊，將有望派出更多外援上陣應戰。AFC表示新外援名額推出後，將有助提升亞洲賽競爭激烈程度，各隊實力差距亦勢將縮小。

此外，AFC亦計劃將現時亞洲賽春季至秋季舉行的年度制，改為秋季至翌年春季的跨年制，有關安排將於2023年正式推出。AFC表示有關安排將與歐洲各大聯賽盛行的跨年度賽季「睇齊」，有助各亞洲賽參賽球會吸引更高質素的球員及教練加盟，同時令球會賽事和國家隊比賽場數得到平衡。