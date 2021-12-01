默郡打吡特別肉緊　紅軍火盛大鬧愛華頓

今晚英超上演「默西賽德郡打吡」，愛華頓主場鬥利物浦。「拖肥」雖然戰績欠佳，但主場踢打吡戰特別肉緊，同時主帥賓尼迪斯領軍倒戈，亦會激起利物浦鬥心，況且「紅軍」以穆罕默德沙拿為首嘅3叉戟火力全開，熱捧2.5球嘅大盤。（Now 621及611周四凌晨4時15分直播）

愛華頓今季請來前利物浦領隊賓尼迪斯執教，可惜成績欠佳，近3場英超主場未贏過，包括以2比5反輸畀弱旅屈福特，上場亦以0比1不敵另一支升班球隊賓福特，今季13輪聯賽竟然得3仗冇失波，防線相當脆弱。但要知道打吡戰往往係另一回事，唔能夠單單用近況去分析，齋睇近3次「默郡打吡」，愛華頓都未輸過，喺主場球迷面前更加唔會龜縮。

肥賓倒戈激發利記鬥心

講番賓尼迪斯，佢2005年帶領利物浦於歐聯締造「伊斯坦布爾奇迹」，地位早已升上神枱，但今季毅然執教同市死敵愛華頓，難免會刺激到球迷情緒，預計今仗會不斷被客軍粉絲「開汽水」，同時亦激起「紅軍」眾將鬥心。加上利物浦今季踢出充滿侵略性足球，6場聯賽作客總入球均達3球或以上，而且有5場攻入對手3球或以上，單計3叉戟穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼同迪亞高祖達，喺聯賽合共轟入25粒，射手榜頭4位佔咗其中3席，單靠自己入波已經夠開入球大。不過佢哋近兩次對愛華頓失咗4粒，今場未必可保住清白之身，一於捧入球大。