菁英盃　南美孖寶再發威　標準流浪贈香港U23兩蛋

周三（1日）「菁英盃」獨腳戲，於旺角大球場上演，由香港U23對戰標準流浪。流浪憑「南美孖寶」祖連奴及巴辛，於上、下半場各建一功，成功以兩球擊敗香港U23。

香港U23正經歷9日3戰的第2場比賽，惟今仗正選陣容變動不大，僅門將龐焯熙、中場黃威，以及翼鋒畢頓復任正選，至於超齡球員黃浩然、羅曉聰則繼續壓陣，為防線提供屏障。

標準流浪陣容變動則較大，門將改由盧兆崎把關，另外楊迪麟及張家俊兩名U22球員亦擔正，鄭子森、謝朗軒擔任左右兩閘，上仗「開齋」的劉智樂將於與祖連奴，全力支援單箭頭巴辛。

標準流浪上仗「足總盃」順利晉級，今仗繼續乘勝追擊，6分鐘先有埋門機會，林遼太接應罰球尾柱頂中，但力度不足被門將龐焯熙接實。流浪之後攻勢較多，17分鐘祖連奴右路傳中，劉智樂頭槌未能命中目標。34分鐘流浪成功先開紀錄，祖連奴接應左路傳球，尾柱輕鬆撞入，替球隊領先1比0。4分鐘後香港U23錯失黃金機會，畢頓接應角球窩利勁抽，卻被對方守衞林遼太頭槌護空門，半場流浪暫時以1球領先。

易邊後香港U23換入林樂賢加強攻力，但領先的流浪繼續控制大局，先有巴辛頭槌攻門，被門將龐焯熙托出底線。57分鐘後備入替的盧錦宏，禁區內抽射亦告中柱。64分鐘流浪更加擴大領先優勢，巴辛接應罰球，頭槌輕鬆頂入，流浪領先2比0。兩隊之後大幅換人，但未有再出現入球，最終流浪維持以2比0取勝，順利全取3分。