滿貫葉俊傑復出鬥漢友　南華南青「兄弟對決」

甲一聯賽周四晚（2日）於灣仔修頓重點戰火，應屆銀牌冠、亞軍南華和滿貫同日先後登場，頭場南華與南青上演「兄弟隊對決」，焦點落在惠龍兒及麥洛連身上，兩位內線猛將今季首度正面交鋒。尾場滿貫對安保漢友，「綠軍」吸取銀牌經驗，已逐漸建立出默契，加上控衞葉俊傑傷愈回歸，有望增強球隊戰力，新季表現值得期待。

受新冠肺炎疫情影響，甲一賽事闊別兩年終於正式回歸，衞冕的南華實力依然，11月初在銀牌決賽力壓滿貫，以全勝姿態贏得冠軍，為球隊爭取「三冠王」注入強心針。南華在聯賽開咧戰遇上「同門師弟」南青，對手今季有加拿大籍中鋒麥洛連加盟，此子在內線攻力強勁，場均貢獻高達30.8分，協助球隊在銀牌賽取得2勝2負，對「Big 4」之一的永倫僅負4分，為球迷帶來不少驚喜。今場兩大甲一中鋒惠龍兒和麥洛連「大鬥法」，「籃底霸王」之爭為賽事增添話題性。

尾場由上屆亞軍滿貫大戰安保漢友，滿貫名單只得11人，控衞葉俊傑回歸，而周家駒、譚子健、林凱光及因阿基里斯跟腱斷裂「收咧」的周健宏不在名單上，另外球迷期待已久的「神秘外援」亦未見蹤影。主教練朱耀明解釋，「外援仍未歸隊，有可能到明年才登場。另外隊中有幾名球員有傷，暫時在觀察名單中。」

29歲控衞葉俊傑早前因阿基里斯腱生骨刺需動刀而錯過銀牌賽，時隔兩年重返賽場，他表示相當期待：「終於有得打比賽，（名單）終於見到我個名啦！今季我們目標清晰，向著冠軍進發。」漢友銀牌賽錄得1勝2負，朱耀明指，「對手有速度，肯打肯拼搏，是一支進步中的年輕球隊。滿貫自銀牌後，包括我在內的新陣容都磨合得不錯，已準備好迎接新球季。」香港籃球總會日前宣布，今季甲一聯賽門票將會加價，常規賽成人票售60元，學生或長者票價則為40元。

建龍飛馬升班後，今季甲一有10支球隊參賽，另外，賽制方面回復「升降制度」，常規賽採用單循環制，決定各隊常規賽名次。由於常規賽前2名可直接躋身季後賽，而第3名至第6名則須進行附加賽後方可晉級，預料各隊為較高排名傾力作戰，激戰可期。

附加賽由常規賽第4名對第5名，另一場為常規賽第3名對第6名，勝方晉級季後賽 (負方其後爭奪第5名）。季後賽採用3場2勝制，由常規賽第1名對第4及第5名之附加賽勝方，另一場為常規賽第2名對常規賽第3及第6名之附加賽勝方。康仁福建在銀牌賽表現突出，曾與東方龍獅戰至加時賽僅負，或成為「Big 4」球隊南華、滿貫、東方龍獅及永倫的「攔路虎」。

12月2日賽事資料：

7:00pm 南華 對 南青

8:40pm 滿貫 對 安保漢友

地點：灣仔修頓場館

成人票價：60元；學生或長者票價：40元