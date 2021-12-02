利物浦大炒愛華頓　創60年恐怖紀錄

英超3雄爭霸鬥得激烈，車路士、曼城、利物浦周四(2日)凌晨快車齊齊贏波，其中利物浦喺「默西賽德郡打吡」大發神威，作客4比1大破死敵愛華頓。「紅軍」今季火力全開，開季7場聯賽作客狂入25球，創下近60年英超最高紀錄，認真恐怖！

利物浦今場踢得非常積極，開波9分鐘就由佐敦軒達臣接應安德魯羅拔臣傳中射入；19分鐘穆罕默德沙拿突擊，禁區內窄位熨入遠柱；愛華頓喺38分鐘由迪馬雷格雷追番1球，不過利物浦下半場再發力，穆罕默德沙拿同迪亞高祖達分別建功，帶領「紅軍」大勝。

利物浦領隊高普賽後表示，喺「默郡打吡」同作客曼聯等氣氛濃厚嘅大戰贏波，證明利物浦嘅成熟：「自從我嚟到利物浦後，我哋就要學習點樣踢呢啲大戰，學下點樣喺葛迪遜公園、奧脫福交出表現，呢場波顯示出利物浦有好大嘅進步，非常之好。」利物浦上月作客奧脫福亦大勝5比0。

由於榜首3強齊齊贏波，利物浦目前以31分繼續排第3位，但係同曼城(32分)、車路士(33分)只有1分及2分距離，競爭激烈。利物浦今季火力驚人，尤其作客更加瘋狂入波，今季7場英超作客入25球，係自般尼喺1961/62球季後(7場25球)，開季頭7場聯賽作客最多入波球隊，利物浦周六(4日)將會再度作客鬥狼隊。