曼城、車路士齊險勝　英超3強鼎立

周四(2日)凌晨英超賽事，榜首車路士作客2比1險勝屈福特，第2位嘅曼城亦以相同比數力壓阿士東維拉，連同第3位嘅利物浦喺「默西賽德郡打吡」大勝，3大勁旅距離第4位嘅韋斯咸已有至少7分，英超3強鼎立局面已成。

車路士上個月喺般尼同曼聯身上失分，今場作客屈福特亦踢得吃力，美臣蒙特喺29分鐘接應夏維斯傳送先開紀錄，但完半場前被艾曼紐丹尼斯追平。屈福特今場同車路士踢成均勢，攻門次數更比客隊多，不過車路士質素始終高啲，72分鐘由薛耶治射入靚波贏2比1，拎到重要3分。

車路士領隊杜曹賽後承認球隊踢得唔好，今場贏波似係「偷」番嚟：「如果想繼續喺爭冠集團，我哋需要好多分數，之前對般尼同曼聯我哋都跌咗2分，但係今場我哋『偷』咗2分、甚至乎係3分。整體嚟講可以踢得更好，但因為傷患同疲倦等原因，我都唔想太苛刻，屈福特值得拎到更多。」

至於曼城作客阿士東維拉，上半場有魯賓戴亞斯同貝拿度施華各入1球，下半場維拉由奧尼屈堅斯入波追成1比2，不過曼城順利守住勝果，令謝拉特執教維拉後首嘗敗仗。曼城領隊哥迪奧拿賽後話：「我哋作客面對一支好高質素嘅球隊，下半場一開始就失波令比賽更困難，但球隊踢出個性，表現非常之好。」