皇馬又靠賓施馬贏波　球迷高呼「金球獎」

周四(2日)凌晨西甲賽事，榜首皇家馬德里主場1比0擊敗畢爾包，聯賽5連勝後拋離次席踢少場嘅馬德里體育會7分。皇馬今場贏波英雄又係賓施馬，呢位法國前鋒亦追平個人年度最高入球紀錄，33歲之齡愈踢愈有，難怪巴拿貝球場都響起一片「金球獎」嘅歡呼聲。

近況大勇嘅皇馬今場同畢爾包激戰，雙方都製造唔少攻門鏡頭，不過兩隊門將都有出色發揮，比賽分別出現喺40分鐘，皇馬中場馬高阿辛斯奧遠射被撲出，莫迪歷補射「撻Q」反變助攻，賓施馬門前快腳射入全場唯一入球，帶領皇馬贏1比0。巴拿貝球場內不斷出現「賓施馬，金球獎」嘅呼叫聲，力撐呢位前鋒更應該成為金球獎得主。

呢球係賓施馬喺2021年所入嘅第35球，追平佢自己上年創下嘅個人單年最高入球紀錄，皇馬今年仲有5場比賽未踢，賓施馬破紀錄應該冇問題。皇馬門將泰拔高圖爾斯賽後亦力撐隊友：「賓施馬應該拎金球獎，不過呢個選舉一向奇怪，只係睇重美洲盃、歐國盃、世界盃同歐聯冠軍，而唔係睇球員成年嘅表現，希望賓施馬明年可以拎金球獎。」