林大輝中學設張家朗課室　向劍神頒250萬

「劍神」張家朗今日（2日）回母校林大輝中學，出席「傑出運動員獎勵計劃」頒獎禮暨「張家朗課室」命名儀式，獲頒250萬元獎金。他表示作為運動員，會專注接下來一連串的國際賽，未計劃如何使用獎金。

林大輝中學舉行頒獎禮，由行政長官林鄭月娥和校監林大輝，向一眾在東京奧運及全運表現出色的校友，頒發合共360萬元獎金。其中，奧運花劍個人冠軍張家朗獲250萬元，空手道季軍劉慕裳獲62.5萬元；全運公路賽冠軍李思穎獲20萬元，花劍團體季軍楊子加獲3萬元。另外，校方把一間課室命名為「張家朗課室」，是繼單車世界冠軍郭灝霆、港乒一哥黃鎮廷後，第3個留名母校的校友。

張家朗久違地回母校，稱校園有不少轉變，例如興建了足球場，「覺得時間過得很快，好像昨日畢業，今日就回來了。」被問到校監林大輝曾指，若學生奪得奧運金牌會「包做業主」，他表示不清楚，但會儲起250萬元：「接下來要準備國際賽，未想怎用獎金，比賽為重，始終我是一個運動員。」

年僅20歲的李思穎，畢業一年，已從「坐在台下看師兄師姐得獎」，變成台上的得獎者。她坦言緊張，「本身寫好多謝教練，也忘記了說」，又透露將於周日（5日）飛往上海，備戰明年杭州亞運。對於中國奧運代表周末訪港，她期待與百米「飛人」蘇炳添交流：「他是亞洲人的一個突破，幾仰慕。」