全英驚險贏泰國仔　奧蘇：我都緊張又有壓力

爭取生涯第8次全英封王的「火箭」奧蘇里雲周三遇上考驗，面對泰國新星沙安簡一度落後2比3，他承認表現緊張，其後抵住壓力成功逆轉，生涯第18次闖入全英賽8強，並力爭打破今季的錦標荒。

「落後2比3的時候我幾乎放棄，感覺很掙扎，我不斷推動自己，否則應該輸到2比4，但我贏了那一局，形勢就不一樣。」奧蘇里雲贏到第6局追成3比3成為今仗轉捩點，而最後3局他僅花29分鐘完成，並且打出兩Cue高度數74及120，最終以6比3篤定比賽8強。他賽後坦言頂着壓力而戰:「我很緊張，每場比賽都有壓力，我會嘗試放鬆及冷靜，在更衣室裡我聽過有球員出場前會不舒服，所以我喜歡睇桌球多過比賽，我一直的心態都是以它為嗜好，並不是職業。」

奧蘇里雲自去年世錦賽後陷入錦標荒，28年前他首奪全英冠軍，而本周日若他能躋身決賽爭逐則更具意思，皆因適逢他46歲生日，如果能第8次捧盃則更具意義。不過，這位球壇已經典不以為然:「我不再認為自己打得好比別人叻，勝負對我來說已並不是最重要，如果能夠成為最佳的46歲球員，與希堅斯及威廉斯比拼下已經足夠，年輕人奪冠只是時間問題，輸波是難受但我會帶着笑容接受，或者亨特利及戴維斯接受不到，但我和韋德都可以，我只享受打比賽。」他下一場對手將是近年表現不俗的奇倫威爾森。