蘭歷克未有Visa　卡域克帶曼聯撼阿仙奴求穩

獲德國名帥蘭歷克上任嘅曼聯，周五凌晨英超主場惡鬥阿仙奴。曼聯今季演出差勁，進攻同防守都有唔少問題，雖然搵嚟蘭歷克接手步入新時代，但呢位德國教頭因為申請唔切工作證，今仗未能親自督師，繼續由卡域克帶隊，首要任務只求穩定防線，面對守強攻弱嘅「兵工廠」，預料雙方大踢穩陣波，2.5球嘅入球細值博。（Now 621及611周五凌晨4時15分直播）

曼聯因成績低落同蘇斯克查分手，「替工」卡域克領軍後兩仗1勝1和，不過歐聯對維拉利爾同聯賽對車路士都係全場捱打，球隊主要改變係喺防守上面，西班牙門將迪基亞今季演出相當穩定，經常「上身」令「紅魔」後防更穩陣，今場又有隊長中堅哈利馬古尼停賽期滿復出，後防人腳值得信賴。從曼聯上場作客賽和榜首車路士所見，C朗拿度被收起兼派出3位防中上陣，卡域克求穩嘅用意非常明顯。

卡域克繼續頂檔先求穩

蘭歷克因為過去5年執教時間未符要求，唔可以直接申請工作證，英足總要成立獨立小組裁判，雖然最終獲批冇咩問題，但就需要時間處理，曼聯已經證實今場繼續由卡域克領軍。不過估計蘭歷克會「遙控」球隊，相信球隊紀律性會得到提升，尤其主場出擊點都唔想輸波，實行穩中求勝。

兵工廠鋒線把握力不足

阿仙奴近期狀態回勇，最大原因係防線變得穩陣，上輪主場以2比0力挫紐卡素，近5場賽事第4次保持不失球，門將蘭斯達爾、賓韋特同加比爾馬加希斯組成嘅防線，建立出默契後極為可靠。可惜「兵工廠」鋒線把握力不足，主力射手奧巴美揚近況一般，加上翼鋒布卡約沙卡有傷上陣成疑，要攻破曼聯有一定難度。近年「仙魔大戰」入球率偏低，近5次碰頭全開2球或以下，一於再追入球細。