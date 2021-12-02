【港講J.LEAGUE】兩位「老朋友」回歸J1！

不經不覺，來到12月上旬也就是J.LEAGUE球季的尾聲，J1冠軍之爭已塵埃落定，J2也在上周六(27日)決出冠、亞軍球隊，分別是早在上世紀90年代已在J1逐鹿的「老朋友」磐田山葉和京都不死鳥。

在剛過去的一輪J2聯賽，雖然磐田、京都都分別與對手互交白卷，但都已累積足夠分數成為今季的冠、亞軍，明年重返J1。球迷對磐田的記憶，大抵是該隊在千禧年前後稱霸J1的時期，當年的磐田在中場線有藤田俊哉、名波浩這兩大台柱，後防最有名的是左閘服部年宏，而隊中靈魂人物就是以鬥志、入球欲極強見稱的中山雅史。

磐田今季戰績暫為26勝10和5負，入73球失41球，奪冠的背後也有著球隊黃金歲月的影子，比如監督鈴木政一就是昔日的冠軍功臣，在其因身體問題入院後暫代領軍的主教練就是服部年宏，加上今年回歸母會擔任教練的中山雅史，磐田的進攻足球風格大抵源自這些昔日的冠軍成員，球隊更是有著至今連續18場不敗的紀錄。

說起今季的磐田，不得不提明年1月滿42歲的老將遠藤保仁，這位大阪飛腳昔日的冠軍核心，來到J2依然有高水平發揮，今季已上陣34場、當中33場為正選，是磐田得以發揮進攻威力的核心。遠藤不論是在對方半場的場均傳球次數、創造機會次數，都排在J2所有球員之首，代表著這位名將即使要回歸J1也是有心有力，其未來動向值得關注。至於與遠藤同樣曾為飛腳主力的今野泰幸，眼見同輩如阿部勇樹、大久保嘉人宣布退役，在感到孤單之餘也表明會繼續球員生涯，相信這位後防好手明年將再於J1亮相。

重返J1代表著磐田歷史新章的開啟，而在日前該隊就宣布與合作多年的球衣贊助品牌於年底合約屆滿，該品牌不但自磐田加入J.LEAGUE起已支持球隊，雙方的關係更可追溯至上世紀70年代、磐田前身的山葉發動機。不少球迷都在網上表達了惋惜或感慨，畢竟該品牌與球隊攜手近半個世紀，猶如球隊Icon，而隨著磐田將使用另一品牌球衣，也象徵著球隊步入新時代。

至於已經鎖定J2亞軍的京都不死鳥，更將是自2011年降至J2之後，首度重返J1，這支曾經有三浦知良、朴智星、崔龍洙、黑崎久志這些日本、南韓名將效力過的球隊，在執教風格強悍、以「鐵血」見稱的曹貴裁監督領導下，今季戰績暫為24勝11和6負，與踢法進攻型的磐田相距不遠，足見該隊戰力。

曹貴裁主張體力化、逼搶式的「熱血」踢法，又同時具備著重配合、細膩技術的特長，過往執教湘南比馬就曾領軍在J2獲兩冠一亞，連同今年為京都取得亞軍，已是其第4次帶隊獲J1升班資格，有趣的是京都同樣也是「升班專家」，在J.LEAGUE的升班次數已是紀錄性的5次。

京都不似磐田擁有極具經驗的名將支撐全局，但為追隨曹貴裁而由J1轉戰J2的隊長松田天馬，正是「曹氏兵法」講求球員堅毅、拚勁的代表人物。再戰J1的京都，能否藉著體力與配合兼備的踢法掀動新浪潮，這點尚要等明年才可證明。

J2冠、亞軍名花有主，J1亞軍也在上星期的聯賽過後，確定為橫濱水手，該隊也取得一席明年亞冠盃分組賽席位，至於神戶勝利船則為季軍。不過，本星期的J1、J2聯賽仍然有「睇頭」，其中川崎前鋒對橫濱水手的煞科日大戰，雖無關兩隊最終排名，但就是李安度達美奧、前田大然之間的J1「得點王」之爭，目前兩人同樣入22球。至於J2兩大射手磐田的盧基安，與京都的彼得烏達卡亦有一鬥，前者入球數字只比後者多1球，J2煞科日也將成兩人今季最後之爭。