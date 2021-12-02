「擊」發女子高球風采！香港高總「開班」推廣

香港女子運動員在國際體壇的矚目表現，令本地女性更加積極參與體育活動，當中香港高球總會（高總）舉行的第二屆「女子高球教室」尤其反應熱烈。這項為沒高球經驗的女士而設的活動，今年再度於清水灣哥爾夫球場舉行，讓百名參加者在一日內掌握高球基本功。

以日營模式舉行的「女子高球教室」，由高總教練講解高球禮儀、短距離打球等技巧，再帶領參加者去曾舉辦PGA錦標賽等頂級國際賽事的清水灣哥爾夫球場實地練習，理論與實踐兼備。

香港高爾夫球總會會長謝思訓先生說：「香港精英女球手在今年東京奧運、全運會的精彩表現，令更多女性這項適合所有年齡人士的戶外活動萌生興趣。今日舉辦『女子高球教室』的清水灣高爾夫球場，更是在中國女子職業高爾夫球巡迴賽中表現活躍的職業香港女球手梁稀嵐（Isabella Leung）的訓練重地，讓一眾初學者在環境優美的國際級球場體驗高球的魅力，延續港人運動熱潮。」

香港高爾夫球總會（女子委員會會長）羅孔君女士表示：「高總青訓組培育了很多出色的女球手，有些更以成為國際職業球手為目標，同時我們亦積極向不同年齡層的女士推廣高球，讓她們認識高球的樂趣，從而深化高球普及化的工作。『女子高球教室』第二度成功舉行，證明高球在香港仍有很多發展的空間。」

為保障「女子高球教室」參加者的健康，學員及導師均需填寫健康申報表、佩戴口罩及在進出清水灣高爾夫球學院使用「安心出行」流動應用程式。高總更為每位參加者提供一套專屬球桿，減低交叉感染風險，讓她們可放心練習推桿、切擊球及高吊球等基本技巧。