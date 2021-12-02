香港隊　CEO證U23日本醉酒事件屬實

香港23歲以下代表隊近半隊球員，近日被傳10月在日本參加賽事期間，在酒店醉酒鬧事，破壞酒店設施，事件驚動日本足協。周四（2日）董事會後，CEO譚秋朗證實傳聞屬實，並會交由紀律委員會決定罰則，但他個人認為，如果香港隊球員適齡，在房間「輕量飲酒慶祝」沒有問題。

香港隊U23 10月時到日本出戰「U23亞洲盃」，惟對柬埔寨和東道主兩仗皆北，以0分出局。事隔約兩個月，竟有醜聞浮上水面，盛傳近半隊球員賽後，在下榻酒店售賣機購買並飲用啤酒，及後醉酒鬧事，破壞酒店設施。據悉，部分涉事球員更「未夠秤」，有違當地禁止未滿20歲人士飲酒的法律。

事件驚動當地賽會，足總CEO譚秋朗周四（2日）董事會後見傳媒，被問及此事時證傳聞屬實，但對細節和涉案人士名字卻三緘其口：「唔方便講幾多個涉事，但從足總角度睇，我哋覺得係嚴重，因為做球員始終要有紀律。」被問到會否對涉事者有任何懲處時，他表示董事局已決定將資料交予紀律委員會，由其審理並決定罰則。

事件發生近兩個月，足總從未向傳媒披露，似乎有隱瞞之嫌。譚秋朗解釋，足總自上月中一直與日本足協（JFA）保持聯繫，並與球員所屬球會提及此事，保持低調是不想影響球員，「（件事）出咗去會有好多猜測，唔想影響球員心態。」他補充，足總得悉後第一時間與對方道歉，更主動提出為損毀作賠償：「我哋犯錯，要負番應負嘅責任。」

事實上，香港隊球員因飲酒而違反紀律已非新鮮事。前年港隊U18到泰國集訓期間，有球員身穿隊服在酒店飲酒消遣，亦違反當地合法飲酒年齡規定。事件揭發後，足總未就事件懲罰犯事球員，當時足總主席貝鈞奇表示，對涉事者「寬容處理」、「給予機會」。惟事過兩年，同類事件再次發生，CEO譚秋朗認為兩者不應混為一談：「個別事件，我覺得應該向前看，唔同上一次。」

當被追問之下，譚竟道出頗令現場記者詫異的言論：「當然我覺得飲酒係OK，但鬧事就唔係咁好。」有記者反問他是否認為代表港隊出賽的球員，只要在房間飲酒就可以接受時，他謂：「如果佢哋適齡，飲少少怡情係冇問題，輕量飲酒慶祝；但如果飲得好犀利，做咗第啲嘢，就唔可以接受。」