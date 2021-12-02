見慣風浪+堅拒認命=屠俊翹

深水埗、橫濱、澳滌、夢想，一支支昔日球隊的名字，引證本地足球10年的唏噓，亦見證屠俊翹由出道至今的歲月。隨着愉園自降，「翹叔」再一次要自覓出路，換着其他人可能早已離開，但他偏偏選擇當留下來的一位，力證職業足球，才是他的真正歸宿。

圖／文：黃雋謙

在這籠罩着陰霾的環境，人們看不見前路，放棄二字往往很容易喧之於口。特別是季初盛傳僅6支球隊競逐今季港超，很多球員早已選擇離開。「有丙組會搵過我，但我唔想淨係為咗車馬費，每星期為踢而踢。依家先27歲，仲要呢幾季愈踢愈多嘅時候，我唔甘心就咁走。」屠俊翹憶述當初愉園宣布自降後的心情。

對「翹叔」來說，所屬球隊散班、自降、退出從來都不是新鮮事。比着是其他人遇到同樣問題，可能會陷入迷失，然後逃避，但他笑言自己「見慣風浪，一定係贏到嘅人」。踏入職業生涯第10載，「翹叔」一直缺乏「大會緣」，他認為在細球會踢球也有其生存之道，從中亦能磨練出他的鬥志和自律性，「呢行好大競爭性，想留番喺度就一定要Push自己。」

季前雖然處於自由身，但屠俊翹一直沒有鬆懈，7月期間曾跟隨標準流浪操練保持狀態，得悉職業足球員協會，為失業球員安排操練課節後，便立即加入。果然機會是留給有準備的人，當時港會曾派人考察球員，並向主理訓練的郭嘉諾尋找具備港超經驗的守門員，「翹叔」遂成最佳人選。「起碼嗰時Keep住操，話畀人知我Ready好，啲人要現成貨就會見到我呢件係最靚，唔會話嚟到要再操過。」他道。

談到決心，屠俊翹大膽假設自己在港超聯「分分鐘係頭幾個」，就算環境有多不理想，他都沒有想過放棄：「始終職業足球唔係一樣之後追得番嘅事，如果一離開要返入嚟好困難。所以當我仲有機會立足嘅時候，點解我唔做得投入啲？」

有人話，成功的路並不擁擠，因為堅持下來的人不多。套用到「翹叔」身上正好概括他近10年的球員生涯。今季來到港會，身處的環境與他過去經歷的變得截然不同，雖然每周的訓練節數很少，但不論物理治療服務、隊巴接送等場外配套都做得十足，甚至比他過往效力的每一支球隊專業。更重要的是港會具備私家場，訓練不怕被外人騷擾，亦不會有「康文署阿姐」一夠鐘就入場「吹雞」，「喺度練波閒閒地4個鐘，早到遲走好常見，最重要係唔需要顧慮保安問題，因為我以前試過喺球場畀人偷咗銀包！」

某某離開或放棄的消息，在社會或球市不景氣的時候，往往不絕於耳。屠俊翹加盟港會，有人說只是因為上方的人出走，你才有機會上流，但他堅拒認命，對得住「留下來的人」這身分。「做職業球員不嬲都要成日接受新事物，不斷挑戰自己，如果唔係成日Keep住同一個Level咪原地踏步囉。」他深信今季為港會征戰港超聯，是讓他跳出過往舒適圈的良機，接受一套全新的事物，也讓職業足球的夢得以延長下去。

留下來很難，但走出去又談可容易？兩年前暑假，屠俊翹鼓起勇氣，透過經理人安排下前往西班牙跟操，雖然最終未獲雷加利斯青睞，但當年的經驗仍啟發了他繼續追尋自己的足球事業。兩年過去，雖然季前遭遇挫折，但他沒有放棄出外的想法，心上仍有一個外流夢，「學無止境，成個足球世界咁大，一定要周圍見識先會進步。」除自我增值之外，「翹叔」盼望外流其實還有一項更遠大的理想：「出到去踢其實都好想話畀人聽，香港球員未必好叻，但起碼證明畀人睇，香港人唔係唔識踢波先！」

【屠俊翹Profile】

出生日期：1994年7月17日（27歲）

位置：門將

現效力球會：港會

曾效力球會：深水埗、橫濱FC（香港）、YFC澳滌、夢想駿其、香港飛馬、夢想FC、愉園

今季上陣：3場