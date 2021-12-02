南華錄跨季22連勝　92比58力挫南青

南華延續長勝氣勢，周四（2日）出戰甲一聯賽「衞冕第一擊」迎戰南青，雖然兩軍屬「同門師兄弟」關係，但南華眾大佬落場無面畀，上月鼻骨受傷的羅意庭戴上保護面罩復出，結果憑朱亮獨取全場最高的19分，加上6人得分「上雙」，合力助「紅軍」以92比58奏捷，連同這仗南華寫下跨季22場長勝紀錄。

這是兩軍今季首度對碰，南華主帥巴拿莫域派出羅意庭、楊和、梁兆華、朱亮及惠龍兒任正選，至於南青也以蘇恩樂、關雋陶、麥洛連 、蘇柏軒及鄭凱安首發。南華作為銀牌王者，面對年輕而機動性強的南青卻未能輕易佔得甜頭，雖然朱亮於開局跳投「開齋」後兩翻接應羅意庭助攻並射入兩記三分，為南華包辦首8分，但是南青其後加強防守，加上「蘇刨」蘇柏軒外圍及麥洛連入樽得手，南青意外地打出一波11比0攻勢，反超前迫使巴拿莫域叫暫停，其後憑第六人余理洋外圍追分，南華以19比18完成首節。雙方亦大灑三分雨，余理洋更錄得一次「4分打」，助南華以38比33領先回更衣室。

南華內線孖寶朱亮及惠龍兒於第三節發飆，頻接應隊友餵波於低位食胡，南華更hold住比賽節奏，防守奏效迫使南青24秒違規，首次拋開至46比35。南華再乘着南青防守漏洞，多番闖入顏色地帶爆籃，一下子將比分拋開至60比38。加上兩大中鋒對位下，麥洛連被惠龍兒箝制，得分能力受限之餘，更錄得三犯被調離場「抖抖」，南青攻防呈現鬆散情況，全節僅錄得5 分，南華愈拉愈開以68比38遙領，最終南華繼續保持優勢，6人得分「上雙」以34分之差奠定勝利。

自2019賽季南華獲得銀牌及聯賽17場不敗後，「紅軍」今屆於銀牌以4戰全勝封王，連同本仗已累計跨季22連勝，氣勢逼人。