鄧謝配年終賽不敵泰國組合　明爭出線4強機會

香港混雙組合鄧俊文／謝影雪今日（2日）在印尼峇里舉行的世界羽聯巡迴賽總決賽（年終賽），與泰國的Dechapol Puavaranukroh／Sapsiree Taerattanchai惡鬥3局後，以1：2落敗，小組賽累積1勝1負，明日將與東道主組合爭奪出線機會。

「鄧謝配」憑着世巡賽積分排行前8，繼2017年後再度入圍年終賽，兼成為今屆唯一的香港代表。兩人被編進B組，昨日先以直落兩局力壓英國「夫妻檔」艾利斯／史密芙，今日迎戰2號種子、泰國的Dechapol Puavaranukroh／Sapsiree Taerattanchai。港將曾在上月印尼大師賽不敵對手，屈居亞軍，這次相遇，戰況更為激烈。

首局雙方咬緊比數，但戰至11：11時，泰國組合打出10：3的攻勢，以21：14先下一城。次局同樣緊湊，「鄧謝配」落後19：20時，無懼對手取得賽點，連取3分，「刁時」贏22：20，扳平局數。進入決勝局，兩人繼續展現韌力，在落後15：20時，連取4個關鍵分，可惜仍以19：21落敗。今仗過後，港將累積1勝1負，明日將與東道主Praveen Jordan／Melati Daeva Oktavianti爭奪出線4強的席位。

另外，日本球王桃田賢斗在男單首場小組賽，與印度小將Lakshya Sen只打了1分鐘，戰至1：1，就因背傷宣布退賽，瞄準月中西班牙開打的世錦賽。由於A組另一球手Rasmus Gemke，也宣布退賽，意味著世界一哥安賽龍和Lakshya Sen將直接出線4強。