曼聯名宿追糧出事　簡察斯基被恐嚇打到殘廢

曼聯90年代名將簡察斯基，當年同傑斯雙翼齊飛令英超聞風喪膽，不過呢位俄羅斯名將退休後冇啖好食，轉做教練後都係喺俄羅斯、拉脫維亞等地方打滾，最近佢喺烏茲別克更因為「追討欠薪」出事，被4名惡漢威脅「打到殘廢」，逼佢接受遠低於佢應得嘅薪酬。

現年52歲嘅簡察斯基，2018年開始執教烏茲別克球會Navbahor Namangan，2年前轉做球會總經理，不過上年10月據報因為被球會拖欠薪金，所以自行離職，並且追討120萬鎊嘅欠薪。簡察斯基日前喺一間咖啡廳晚膳期間，突然有4名戴住口罩嘅惡漢威脅，據報其中一人表示：「你提出訴訟，但係你乜嘢都唔會得到，如果你唔接受6萬鎊嘅賠償方案，下半世你都會殘廢，我哋會打斷你兩雙腳，你以後坐輪椅啦！」

成個恐嚇過程被咖啡廳嘅閉路電視拍低，簡察斯基事後亦報警求助。呢位曼聯名將表示：「我已經將事件上告國際足協同歐洲足協，呢件事要嚴肅處理，希望呢班人會被捉到並受法律制裁。」Navbahor Namangan方面曾表示簡察斯基係未獲批准下離職，所以最終決定解除合約。