曼聯反勝阿仙奴　蘭歷克見證C朗做英雄

蘭歷克效應！曼聯周五(3日)凌晨英超主場對阿仙奴，賽前成功拎到工作證嘅德國教頭蘭歷克入場觀戰，一眾「紅魔鬼」亦大踢爭氣波，先落後下喺奧脫福3比2反勝阿仙奴，終止聯賽3場不勝走勢。復任正選嘅C朗拿度今場轟入2球，向蘭歷克證明佢喺逼搶踢法下，一樣可以適應兼做贏波英雄！

曼聯今場續由卡域克領軍，不過已經開始試行蘭歷克崇尚嘅前場逼搶踢法，兩隊亦踢到勢均力敵。13分鐘阿仙奴意外領先，阿仙奴中場伊美路維遠射，但曼聯門將迪基亞因為畀隊友費特踩傷倒地，結果個波直飛空門，由於過程太快球證未有吹停，結果VAR判決入球有效。

曼聯落後下傾力反撲，完半場前查頓辛祖左路突破，傳入禁區後費特妙傳般奴費南迪斯射入，半場踢成1比1平手。換邊後曼聯乘勢再下一城，中場截擊成功後拉舒福特右路反擊，C朗拿度禁區內接應射入反超前。雖然2分鐘後阿仙奴由奧迪加特閃電追平，但呢位挪威國腳70分鐘禁區內踢跌費特，C朗拿度操刀12碼冇甩拖，帶領曼聯贏3比2。

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C朗拿度經常被批評唔適合曼聯嘅逼搶踢法，不過今場就大踢爭氣波，今仗2個入波更係佢職業生涯第800球同801球，完場前佢更因為跑得太勁疑似拉傷，喺88分鐘提早退下火線直接返入更衣室。C朗嘅入波同埋表現，向蘭歷克證明球隊無論用咩踢法，都可以預埋佢嗰份！