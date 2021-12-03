【官宣】卡域克突然離隊　2勝1和光榮告別

曼聯主場擊敗阿仙奴後，已獲批工作證嘅蘭歷克將會正式接掌教鞭，作為「替工」嘅卡域克原本計劃重返教練崗位，不過完場後曼聯突然發出聲明，證實卡域克已經辭去教練工作，即時離開曼聯。卡域克喺呢段「替工」日子領軍踢3場大戰，拎到2勝1和嘅好成績，可以話係光榮告別。

曼聯足球總監梅托表示：「卡域克以球員同教練身份為曼聯服務15年，佢喺我哋衷心祝福之下離開，雖然令人難過，但球會明白同尊重佢嘅決定。卡域克係曼聯史上最佳中場之一，最近亦顯示出佢係個出色嘅教練，喺呢段領隊換班時間入面，卡域克令球隊能夠順利過渡，曼聯大門永遠為佢打開。」

卡域克喺聲明入面表示：「經過深思熟慮後，我認為依家係合適時間離開曼聯，好多謝所有球員同職員嘅努力，我永遠都會係曼聯球迷，祝蘭歷克會有光明嘅未來。」卡域克賽後進一步解釋，話原來掛靴之後應承抽多啲時間陪伴家人，結果並冇做到，暗示今次離隊係想休息一段時間。

喺蘇斯克查被炒魷後，卡域克執教嘅3場都係硬仗，先喺歐聯作客2比0贏維拉利爾提早出線，之後喺聯賽作客1比1打和車路士，今仗主場又以3比2力克阿仙奴，2勝1和嘅成績絕對令球迷滿意。