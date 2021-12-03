直落兩局輕取印尼組合　鄧謝配闖年終賽4強

香港混雙組合鄧俊文／謝影雪今日（3日）在印尼峇里舉行的世界羽聯巡迴賽總決賽（年終賽），僅花30分鐘，就以直落兩局輕取東道主Praveen Jordan／Melati Daeva Oktavianti，小組賽累積2勝1負，出線4強。

「鄧謝配」相隔4年入圍年終賽，被編進B組，首日以直落兩局力壓英國「夫妻檔」艾利斯／史密芙，次日以1：2不敵泰國勁敵Dechapol Puavaranukroh／Sapsiree Taerattanchai，累積1勝1負，須與印尼的Praveen Jordan／Melati Daeva Oktavianti進行「生死戰」，爭奪4強席位。

雙方曾4次交手，「鄧謝配」取得3勝，最近一勝是10月法國公開賽8強。相隔月餘再遇，港將首局由頭帶到尾，領先到14：10，更一口氣連取5分，以21：11先下一城。次局初段，兩人延續氣勢，連取7分，即使對手發力下，兩度追平9：9和11：11，也未有自亂陣腳，以21：15再贏一局，局數2：0獲勝，小組賽累積2勝1負，與Dechapol Puavaranukroh／Sapsiree Taerattanchai齊齊出線4強。

至於A組由日本的渡邊勇大／東野有紗及馬來西亞的陳炳順／吳柳螢出線。