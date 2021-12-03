菁英盃　東方龍獅要3分　港會走唔甩

周六（4日）下午「菁英盃」於將軍澳運動場上演獨腳戲，東方龍獅今季首次與港會碰頭。作為今季「菁英盃」惟一不敗之師，東方想重返積分榜榜首，就要問過力爭「開齋」的港會，搶分激戰可期。（周六下午3時開賽）

東方龍獅上仗於「足總盃」輕取香港U23，成功殺入4強兼重回勝軌，主教練盧比度（Chino）指「菁英盃」將派出多名年輕球員擔正，有信心他們能夠交出好表現。另外Chino透露李嘉耀目前已重投球隊訓練，惟狀態不足，連同基頓將會繼續缺陣一段時間。

今季與港會首次正面交鋒，Chino表示一直有留意他們的踢法，有信心能夠獲勝：「港會球員身型好好，落到場好硬淨同勇敢，有幾個好耐之前，甚至已經喺頂級聯賽打滾，比賽經驗好豐富。」Chino續指賽事將在將軍澳運動場舉行，認為草地質素及面積，皆有利球隊發揮。

港會不敵標準流浪後於「足總盃」8強出局，今場重回「菁英盃」賽場，首次面對衞冕的東方龍獅，主教練東尼咸美頓（Tony）認為是一大挑戰，並表示會對陣容進行調整，讓更多年輕球員有出戰機會：「今場預咗唔會有太多控球權，所以需要年輕有活力嘅球員走多兩步防守。」

早前隨港隊U23出征日本的中場奧利華，因個人理由暫時未能歸隊，好消息是守將霍斌仁和攻擊手中村俊輔，已開始參與球隊操練，Tony透露兩人今場有機會候命。此外，他不排除門將位置會進行變動，強調3位門將，包括屠俊翹、費查和彼得史密夫都沒受傷病困擾：「我哋有3個門將可以揀，係一種奢侈。」