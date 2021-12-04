德甲榜首大戰　免費台有直播

周日(5日)凌晨德甲上演榜首大戰兼國家打吡，「2哥」多蒙特主場火併「1哥」拜仁慕尼黑。多蒙特近年交手冇運行，加上拜仁射手羅拔利雲度夫斯基倒戈特醒，格食格下有力反客為主，客勝有計。(香港開電視77、有線661及601台周日凌晨1時30直播)

查實拜仁現時只領先多蒙特1分，而且「蜜蜂兵團」早前於歐聯出局，更將目標劍指聯賽，上仗於落後之下，以3:1反勝禾夫斯堡，剛傷愈的神鋒艾寧夏蘭特後備入替即建功，戰意不用懷疑。不過多蒙特開咧後13仗聯賽共失19球，只有1仗保持清白之身，防守欠穩。

近6次對賽全勝

拜仁近6次與多蒙特交手全部獲勝，最經典是上季次循環，多蒙特早早領先2球下，最終反輸2:4，明顯格食格。值得一提的，是前多蒙特射手羅拔利雲度夫斯基，轉投拜仁後絕無留情，他近24次倒戈共入24球，堪稱「蜜蜂剋星」，以拜仁今季聯賽狂轟42球的強大火力，相信多蒙特很難抵擋，客勝捧得過。

直播表

周六1:00pm 日職 名古屋鯨魚Vs浦和紅鑽

香港開電視77台、有線661、601台

周六1:00pm 日職 鳥棲砂岩Vs神戶勝利船

有線665、605台

周六1:00pm 日職 橫濱水手Vs川崎前鋒

有線664、604台

周六2:05pm 澳職 布里斯班獅吼Vs阿德萊德聯

無綫myTV SUPER

周六4:45pm 澳職 FC悉尼Vs紐卡素噴射機

無綫85台

周六8:30pm 英超 韋斯咸Vs車路士

Now 621、611

周六8:30pm 英冠 高雲地利Vs西布朗

有線661、601台

周六9:00pm 西甲 西維爾Vs維拉利爾

Now 632

周六10:00pm 意甲 AC米蘭Vs沙蘭力坦拿

Now 638

周六10:30pm 德甲 緬恩斯Vs禾夫斯堡

香港國際財經台、有線661、601台

周六11:00pm 英超 狼隊Vs利物浦

Now 621

周六11:00pm 英超 修咸頓Vs白禮頓

Now 622

周六11:00pm 英超 紐卡素Vs般尼

Now 623

周六11:00pm 英冠 米禾爾Vs伯明翰

有線662、602台

周六11:15pm 西甲 巴塞隆拿Vs貝迪斯

Now 632

周日凌晨零時 法甲 馬賽Vs比斯特

Now 639、714

周日1:00am 意甲 羅馬Vs國際米蘭

Now 638

周日1:30am 英超 屈福特Vs曼城

Now 621、611

周日1:30am 西甲 馬德里體育會Vs馬略卡

Now 632

周日1:30am 德甲 多蒙特Vs拜仁慕尼黑

香港開電視77台、有線661、601台

周日2:00am 法甲 里爾Vs特魯瓦

Now 639

周日3:45am 意甲 拿玻里Vs阿特蘭大

Now 638

周日4:00am 西甲 皇家蘇斯達Vs皇家馬德里

Now 632、611

周日4:00am 法甲 朗斯Vs巴黎聖日耳門

Now 639

周日7:30am 美職 波特蘭伐木者Vs皇家鹽湖城

Now 638