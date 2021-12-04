德甲榜首大戰 免費台有直播
2021年12月04日 12:00
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(Getty Images)
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周日(5日)凌晨德甲上演榜首大戰兼國家打吡，「2哥」多蒙特主場火併「1哥」拜仁慕尼黑。多蒙特近年交手冇運行，加上拜仁射手羅拔利雲度夫斯基倒戈特醒，格食格下有力反客為主，客勝有計。(香港開電視77、有線661及601台周日凌晨1時30直播)
查實拜仁現時只領先多蒙特1分，而且「蜜蜂兵團」早前於歐聯出局，更將目標劍指聯賽，上仗於落後之下，以3:1反勝禾夫斯堡，剛傷愈的神鋒艾寧夏蘭特後備入替即建功，戰意不用懷疑。不過多蒙特開咧後13仗聯賽共失19球，只有1仗保持清白之身，防守欠穩。
近6次對賽全勝
拜仁近6次與多蒙特交手全部獲勝，最經典是上季次循環，多蒙特早早領先2球下，最終反輸2:4，明顯格食格。值得一提的，是前多蒙特射手羅拔利雲度夫斯基，轉投拜仁後絕無留情，他近24次倒戈共入24球，堪稱「蜜蜂剋星」，以拜仁今季聯賽狂轟42球的強大火力，相信多蒙特很難抵擋，客勝捧得過。
直播表
周六1:00pm 日職 名古屋鯨魚Vs浦和紅鑽
香港開電視77台、有線661、601台
周六1:00pm 日職 鳥棲砂岩Vs神戶勝利船
有線665、605台
周六1:00pm 日職 橫濱水手Vs川崎前鋒
有線664、604台
周六2:05pm 澳職 布里斯班獅吼Vs阿德萊德聯
無綫myTV SUPER
周六4:45pm 澳職 FC悉尼Vs紐卡素噴射機
無綫85台
周六8:30pm 英超 韋斯咸Vs車路士
Now 621、611
周六8:30pm 英冠 高雲地利Vs西布朗
有線661、601台
周六9:00pm 西甲 西維爾Vs維拉利爾
Now 632
周六10:00pm 意甲 AC米蘭Vs沙蘭力坦拿
Now 638
周六10:30pm 德甲 緬恩斯Vs禾夫斯堡
香港國際財經台、有線661、601台
周六11:00pm 英超 狼隊Vs利物浦
Now 621
周六11:00pm 英超 修咸頓Vs白禮頓
Now 622
周六11:00pm 英超 紐卡素Vs般尼
Now 623
周六11:00pm 英冠 米禾爾Vs伯明翰
有線662、602台
周六11:15pm 西甲 巴塞隆拿Vs貝迪斯
Now 632
周日凌晨零時 法甲 馬賽Vs比斯特
Now 639、714
周日1:00am 意甲 羅馬Vs國際米蘭
Now 638
周日1:30am 英超 屈福特Vs曼城
Now 621、611
周日1:30am 西甲 馬德里體育會Vs馬略卡
Now 632
周日1:30am 德甲 多蒙特Vs拜仁慕尼黑
香港開電視77台、有線661、601台
周日2:00am 法甲 里爾Vs特魯瓦
Now 639
周日3:45am 意甲 拿玻里Vs阿特蘭大
Now 638
周日4:00am 西甲 皇家蘇斯達Vs皇家馬德里
Now 632、611
周日4:00am 法甲 朗斯Vs巴黎聖日耳門
Now 639
周日7:30am 美職 波特蘭伐木者Vs皇家鹽湖城
Now 638