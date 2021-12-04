ISL再奪兩冠 何詩蓓今晚衝世績

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）周六（4日）在國際游泳聯賽（ISL）短池游泳總決賽首日續示顯強勢，贏得4x100米自由泳接力和400米自由泳冠軍，幫助泳隊Energy Standard暫踞榜首，領先第2的Cali Condors 21分。

ISL總決賽有Energy Standard、Cali Condors、London Roar和LA Current，一共4支泳隊角逐。Siobhan先夥拍希絲卻克、泰祖莎露(Fanny Teijonsalo)和史祖絲當出戰4x100米自由泳接力。負責首棒的她，游出51秒06，是全場32個泳手中第2快，帶領泳隊以3分27秒87掄元，取得30分。

Siobhan接著亮相非主項50米蛙泳，以29秒97名列第6，獲得3分；來到400米自由泳，再以3分58秒80封后，進帳16分。完成首日賽事後，這個24歲的香港泳手以26.5分，在MVP榜中排行第3，僅次於Cali Condors的Nic Fink（37分）和隊友史祖絲當（32分）。

Siobhan周日凌晨2至4時將出戰主項100米和200米自由泳，狀態大勇的她試圖衝擊200自短池世界紀錄（1分50秒43），令人期待。