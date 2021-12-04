「鄧謝配」力戰而敗　年終賽獲季席

在印尼峇里舉行的世界羽聯巡迴賽總決賽（年終賽），香港混雙組合鄧俊文／謝影雪周六（4日）出戰4強賽事，硬撼日本宿敵渡邊勇大／東野有紗。「鄧謝配」今仗鬥足三局，先贏一局下，在決勝局更兩度領先，可惜反勝為敗，總局數以1比2不敵對手，4強止步，並列季席。

「鄧謝配」分組賽以2勝1負的成績，繼2017年後再次躋身年終賽4強。今仗面對日本宿敵渡邊勇大／東野有紗，雙方上星期曾於印尼羽球公開賽8強交手，惟「鄧謝配」當時直落2局落敗。「鄧謝配」汲取了教訓，今仗明顯有備而戰，首局與對方打成均勢，中段更曾領先11比8，尾段「鄧謝配」未有手軟，連取2分，先以21比19贏首局。

渡邊勇大／東野有紗於第二局發力反撲，甫開局先連取4分，及後「鄧謝配」雖追近至5比 9，惟對手尾段再打出一段8比2強勢，以21比9輕鬆勝出，將局數扳平。來到決勝的第三局，雙方打得激烈互相拉据，比數差距維持在3分內。比賽尾段「鄧謝配」兩度領先18比17及19比18，可惜未能把握機會，關鍵時刻更被對手連取3分，結果以19比21飲恨，總局數1比2落敗，未能躋身決賽。由於賽事不設季軍戰，因此將與另一對四強落敗的組合並列季席。