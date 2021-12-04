【爆冷】中國趙心童闖全英4強　奧蘇8冠夢碎

早前被奧蘇里雲譽為「桌球壇費達拿」的中國新星趙心童，在全英賽繼續展現其潛力，周五以6比2篤走英格蘭的利素禾斯基，強闖四強刷新個人最佳成績，將面對鶴健士上演一幕「90後 VS 70後」；而奧蘇里雲爭取歷史性8奪全英冠軍夢碎，以5比6憾負奇倫威爾森，8強止步。

今屆全英賽四強誕生，冠軍將是一個新面孔，其中24歲的中國新星趙心童被受注目，他在8強面對利素禾斯基先輸兩局後連贏6局反勝，這是他生涯第二次打入排名賽4強，2018年他於中國錦標賽8強以5比4力壓鶴健士晉級，而稍後他在全英四強正正就是再與鶴健士碰頭，而42歲的鶴健士也是四強中唯一的「70後」，過去與趙心童5次交手輸了3次。

趙心童是近年中國冒起的新秀之一，本周初「火箭」奧蘇里雲就曾經對他高度評價:「他很奇特，我相信他是我們的費達拿，我沒有見過這類潛質球手。」趙心童距離世界前16近在咫尺，只要再贏一仗躋身決賽，就可闖進世界TOP16並且躋身明年的大師賽之列。

至於自去年世錦賽後今季仍未捧盃的奧蘇里雲，想「開齋」仲要等，今仗與奇倫威爾森一戰打得精彩，二人頻頻「起迫」兼交出「破百」，2比2、5比5多次平手，在決勝局奧蘇未能把握威爾森一個紅波中袋的失誤，反而再被對手「起迫」打出一cue102，最終以奇倫威爾森以103比1鎖定勝局；將於準決賽面對比利時的比素爭逐決賽席位。