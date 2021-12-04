菁英盃　東方龍獅挫港會登榜首

「菁英盃」周六（4日）於將軍澳運動場上演一場賽事，由衞冕的東方龍獅面對港會。最終東方憑黃梓浩和王力威上下半場的入球，以3比1擊敗完半場前一度靠里奧追和比數的港會，登上積分榜首位。

東方今場派出孫銘謙、馬希偉和王力威3位U22球員應戰，林柱機和近日林恩許坐鎮中場，門將位置起用廖富源，李嘉耀重返大軍名單，暫列後備；港會則有費康華、嚴天健和余毅行3位U22擔正，慕安保華首次擔正，前線繼續由里奧負責攻堅。

今場迅速入局的東方，趁港會尚未站穩陣腳，好快就取得領先優勢，9分鐘，黃梓浩邊路落底傳中，彼得史密夫落地想救，卻誤將個波撞入自家大門。4分鐘後，林恩許邊路窄位罰球直射，今次就被彼得史密夫飛身托出底線。

落後的港會，31分鐘才有第一次攻門，里奧人叢中起腳被擋，費康華再射就斜出。其後馬高斯中路放冷箭亦掠門而過。36分鐘，東方再有威脅埋門機會，孫銘謙邊路斬去遠柱盲眼位，林恩許插水式頭槌攻門，被彼得史密夫用腳擋走。上半場補時階段，港會發起反擊，費康華突破後分邊，莊馬仕接應余毅行傳中頭槌二傳，里奧伏兵尾柱撞入，為港會完半場前追成1比1。

換邊後，東方力爭重奪領先優勢，55分鐘如願以償，黃梓浩左路落底傳中，回防的慕安保華不小心將個皮球撞入網。其後東方門將位置作出換人，由鍾凱文入替廖富源，再由艾華頓換走馬希偉。下半場飲水時間過後，東方再增添比數，王力威接應林柱機傳送，殺入禁區施射得手，73分鐘為東方贏到3比1。最終東方將這個領先優勢保持到最後，成功擊敗港會，重回積分榜榜首。

東方完半場前一度被全場埋門機會不多的港會追和，東方龍獅主教練盧比度賽後表示對球隊今場整體表現感到滿意，但強調門前失機的情況仍需要改善：「今場球隊踢得唔錯，成功保持控球權，當然我哋錯失太多入球機會，尤其係上半場我哋會被追和，同球隊浪費機會都有關係，如果對住傑志理文，我哋好可能會輸波收場。」

港會主教練東尼咸美頓（Tony）則認為球隊發揮可以接受：「今場我派出比較年輕嘅陣容，平均年齡啱啱過25歲，球員有機會同強隊交手，對佢哋嚟講係好好嘅學習機會，整體而言，我哋全場專注防守之餘，都成功為對手製造麻煩，尤其喺對手過分自信壓前進攻嘅時候，趁機偷襲得手。」Tony對1比3不敵東方這個戰果感合理，並表示將專注備戰下周更重要的聯賽賽事。