菁英盃　首任隊長即開齋　黃梓浩感意外

東方龍獅於周六（4日）「菁英盃」賽事，於將軍澳運動場以3比1挫港會，登上榜首位置，比賽中首度戴上球隊隊長臂章的黃梓浩，為東方先拔頭籌兼打破多年入球荒，成為球隊取勝功臣，「黃梓」坦言對這份突然其來的責任感到意外。

東方今場多位隊長級主力，包括梁振邦、基頓和葉鴻輝皆沒有上陣，隊長臂章就交給東方青訓出身的「黃梓」手上，他笑言一切來得太突然：「有啲意外嘅，因為入到更衣室先知（自己今場擔任隊長）；咁啱今日正副隊長冇出場，我咁啱喺隊波時間耐，因此畀到我做，終於戴上東方隊長臂章，自己都好自豪。」第一次充當隊長這個角色，對一向寡言少語的「黃梓」而言，難免比較陌生，：「因為第一次做隊長，自己嘅經驗都唔係好夠，其實我都冇乜點出聲，踢波方面就係做返平時嘅嘢。」

隊長亦有好多種，與其時時刻刻不厭其煩為隊友「提場」，「黃梓」選擇靠表現以身作則，今場開局他就憑一次邊路突破，成功斬獲久違了超過4年的入球，但這位球隊左閘未有就此收手，多次積極上前助攻的他，下半場更間接造成對方「擺烏龍」，表現連主教練盧比度都讚不絕口：「佢係一位非常勤力嘅球員，今場成功入波，我為佢感到高興。」