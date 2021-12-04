英超3強鼎立　爭冠集團揮軍突圍

英超踢咗三分一賽程，3強鼎立局面已經形成。「爭冠集團」車路士、曼城及利物浦至少拋離第4位嘅韋斯咸7分，而3雄之間就只有2分差距，每場比賽都對爭標形勢非常重要，今晚佢哋齊齊揮軍作客，睇睇邊隊可以突圍而出！

車仔靠防守做1哥細抗硬淨韋斯咸

今晚英超早場韋斯咸主場挑戰1哥車路士。韋斯咸主場威力強勁，今季曾擊敗過熱刺及利物浦，「藍戰士」一定唔敢輕率冒進，2.5球入球細屬明智之選。（Now 621及611周六晚8時30分直播）

韋斯咸今季踢出驚喜，迪格蘭賴斯同湯馬士蘇錫克組成英超最硬淨中場線之一，為後防提供可靠屏障，前鋒賓華馬、查洛保雲等反擊煞食。「錘仔幫」最近兩連敗均為作客，反觀主場相當可靠，已連續5場主場不敗，聯賽贏過熱刺、利物浦，聯賽盃對住曼城亦唔使輸，韌力十足。加上佢哋近4次主場對車路士，3次總入球為2球或以下，可見雙方交鋒步步為營。

車路士強攻唔拿手

榜首車路士今季聯賽只失6球冠絕英超，但強攻唔算拿手，周中作客屈福特幾經艱苦下險勝2比1，雖然盧卡古已傷愈復出，但出擊力強嘅左翼衞芝維爾長抖，削弱入球能力，捧入球細穩陣。

曼城屈機追得失球差

曼城喺尾場壓軸作客屈福特，今季英超爭標形勢緊湊，曼城除望擸晒3分外，仲要爭取大勝，希望追番啲得失球差，佢哋近3次對屈福特全贏4球或以上，讓球盤讓2球照捧上盤。（Now 621周日凌晨1時30分直播）

屈福特傷兵潮嚴重

曼城現時以1分落後車路士排次席，同時只多3哥利物浦1分，3大勁旅隨時要鬥到最後一場，甚至要以得失球決高下，「藍月亮」目前得失球差為「+21」，畀其餘兩隊遜色，有理由要急起直追。

屈福特受嚴重傷兵影響，領隊雲尼亞里「巧婦難為無米炊」，佢哋一向表現飄忽，先後大敗畀利物浦0比5及李斯特城2比4，但又可以大炒愛華頓5比2及贏曼聯4比1，不過遇上發揮穩定嘅曼城難有爆冷空間。由於曼城喺歐聯已鎖定首名出線，唔需要為下周分組賽留力，早前確診新冠肺炎嘅奇雲迪布尼今場可以候命，加上後衞拿樸迪停賽後復出，人腳調配更充裕，要炒「大黃蜂」係簡單任務。

利物浦撻着上盤擒狼

近期火力超猛嘅利物浦作客狼隊，紅軍除部分長期傷兵，領隊高普手頭上有大把球員可供調配，有利場上發揮；狼隊上仗0比0悶和般尼後，近4場3次食白果，攻力欠奉，利物浦讓一球、球半唔算多，放心捧上盤。（Now 621周六晚11時直播）

利物浦剛於打吡戰作客4比1大破愛華頓，開季7場聯賽作客狂入25球，創下近60年頂級聯賽紀錄。梅開二度嘅穆罕默德沙拿以13球領先神射手榜，佢同迪亞高祖達及沙迪奧文尼配合絲絲入扣，而且3人近5次鬥狼隊都曾經取得入球，要再入波真係易過執豆。

狼隊遇強腳軟

狼隊今季由般奴拿治執教，成績算中規中矩，但面對實力分子或當頭起嘅球隊就腳軟，先後不敵李斯特城、曼聯同熱刺，對住季初大熟大勇嘅賓福特亦輸波，「恰如其份」地演活中游分子角色，今場都係凶多吉少。