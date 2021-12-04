【港超按次收費直播】標準流浪頑抗傑志來襲

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）安排了兩場激戰，頭場下午3時鳴笛，由標準流浪於深水埗運動場迎戰傑志，主隊近況不俗，勢全力抵禦「藍鳥」來襲！（on.cc東網周日下午3時直播）

今場是標準流浪8日內第3仗，上場「菁英盃」贏香港U23一仗，刻意讓林嘉緯及盧均宜等主力休息，養精蓄銳應付今場。教練賴嘉輝表示傑志火力強大，已制定部署特別針對丹恩奴域：「睇咗好多片段，了解佢嘅走位同埋門，但佢始終好有質素，一次走甩足以致命，要『嘜』佢一定要靠整體。」

是役為流浪今季首度於深水埗運動場出擊，「賴Sir」期望主場相對細小面積能有利已隊防守。流浪近4場保持不敗，目前於聯賽位列第4，但隊長林嘉緯認為今仗才是真正考驗：「我哋知道自己實力去到邊，所以今場對番強隊，部署都會唔同。」

現以7分排聯賽積分榜次席的傑志，去仗「足總盃」8強踢足120分鐘才淘汰冠忠南區晉級，準決賽遇上標準流浪，因此今仗亦是「4強預演」。暫代主教練金東進（Kim）表示會先專注聯賽戰線：「今場係今年最後一場聯賽，我哋目標係以一場勝仗總結2021年。」中場巴爾拿儲夠黃牌要停賽，Kim指其他球員有能力履行球隊戰術，此外守將艾里奧康復進度理想，今場或可重返大軍名單。

上季短暫效力流浪的中場陳肇鈞今場倒戈相向，他認為流浪有很大進步，絕不能輕視：「前線『南美孖寶』祖連奴同巴辛極具威脅，過去幾場都有表現，同埋其他球員都企到出嚟Lead隊波，唔再一定靠晒『嘉緯』同『均宜』。」

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