艾度亞文迪失魂兩犯錯　韋斯咸成功劏車

周六晚（4日）英超頭場上演倫敦打吡，一向穩健嘅車路士門將艾度亞文迪，今仗兩度犯錯，最終作客被「錘仔幫」韋斯咸反勝3比2，今季第2度聯賽輸波，呢位門神真係孭晒鑊。

車仔有個好開始，28分鐘美臣蒙特開出右路角球，由堤亞高施華頭槌破網，點知中場佐真奴費路回傳唔夠力，門將艾度亞文迪又猶豫冇即時解圍，搞到喺禁區撞低查洛保雲被罰12碼，由蘭仙尼操刀扳平，佐真奴完半場美臣蒙特於右路禁區窩利靚波，協助車仔再度領先。

不過下半場查洛保雲妙射追成2比2，其後佢接應米查利安東尼奧傳中近門射斜，嘥咗個反先良機，去到完場前馬蘇亞古於左路出奇不意射近柱，收死判斷錯誤嘅艾度亞文迪，最終反輸2比3。連同季前歐超盃在內，車仔喺各項賽事之前22仗，每仗最多失1球，但今仗竟然一場失3粒，而且近5仗聯賽3度失分，曼城同利物浦於周六晚（4日）或周日凌晨（5日）都有比賽，如果佢哋贏波，車仔嘅榜首位置立即不保。相反，韋斯咸今季主場贏過熱刺、利物浦同車仔，唔講得笑。